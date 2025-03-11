İsrail basını yazdı: Trump'ın Gazze planında 'Filistinli milyarder' detayı

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Gazze'de katliam, dünyanın gündeminde...

1 yılı aşkın bir süre boyunca dünyanın gözleri önünde Gazze'de katliam yapan İsrail, Gazze'de 50 bine yakın sivili acımasızca katletti.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelerin çabasıyla sağlanan ateşkes tam Gazzelilere rahat bir nefes aldırırken, ortaya İsrail'in en büyük destekçisi ABD çıktı...

Tüm savaşları durdurma vaadiyle ABD Başkanı seçilen Trump, ateşkes sevincinin kısa sürmesine neden oldu.

Trump, Gazze'yi İsrail'den devralarak yeniden inşa edeceklerini, bölgeyi bir tatil merkezine dönüştüreceklerini, 'Gazze ABD'nin bir gayrimenkul işi' sözleriyle duyurdu.

YAPAY ZEKA GAZZE VİDEOSU

Hatta Trump, bunu yapay zekayla hazırlanan bir videoyla dünyaya izletti.

Yapay zeka videosunda Gazze’nin eğlence şehrine dönüştürüldüğü, Trump’la Netanyahu’nun ise güneşlendiği görülmüştü.

TRUMP'IN GAZZE PLANINDA 'FİLİSTİNLİ MİLYARDER' DETAYI

Arap ülkeleri tepki olarak Gazze'yi yeniden inşa planı hazırlarken, İsrail basını Trump’ın Gazze planıyla ilginç bir iddia ortaya attı..

The Jerusalem Post gazetesinin diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Trump’ın Gazze planında kilit rol, Filistin asıllı ABD’li iş adamı Beşar el-Masri.

Habere göre Hamas’la görüşen ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler’in Gazze’nin geleceği konusunda Mısri’ye danıştı. Bölgeyi ziyaretlerinde de Masri’nin özel uçağını kullandı.

Filistinli işadamı da Boehler’e de eşlik etti.

"HAMAS VE FİLİSTİN YÖNETİMİYLE BAĞI OLMAYAN PRAGMATİK BİR FİGÜR"

Haberde Masri’nin ‘Gazze’nin yeniden inşası çabalarına öncülük edebilecek isimlerden biri olarak öne çıktığı, Hamas ya da Filistin yönetimiyle bağı olmayan pragmatik bir figür olduğu’ yazıldı.

BEŞAR EL-MASRİ ORTADOĞU'DA GENİŞ BİR YATIRIM PORTFÖYÜNE SAHİP

Nablus doğumlu tecrübeli girişimci Masri, Batı Şeria’da planlanan ilk Filistin şehri olan Rawabi’nin arkasındaki isim.

İsrail de dahil olmak üzere Ortadoğu’da geniş bir yatırım portföyüne sahip.