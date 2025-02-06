SON DAKİKA! Donald Trump: Gazze İsrail tarafından ABD'ye devredilecek

İHA

Görevi devraldığı günden beri ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken kararlara ve açıklamalara imza atmaya devam ediyor..

Son olarak Gazze Şeridi'ne yönelik planlarıyla gündem olan Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı teklif ise tartışma konusu olmuştu.

NETANYAHU İLE ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞTİ

Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

FİLİSTİNLİLERİN KOMŞU ÜLKELERE YERLEŞTİRİLMESİ PLANI

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

"ABD, GAZZE ŞERİDİ'Nİ DEVRALACAK VE ORADA BİR İŞ YAPACAĞIZ"

Trump, devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız.

TRUMP'TAN TEPKİ ÇEKECEK YENİ BİR AÇIKLAMA DAHA

Geçtiğimiz günlerde yaptığı tepki çeken açıklamaları sonrası Donald Trump, çok konuşulacak yeni bir açıklamaya daha imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: