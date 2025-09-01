İsrail basını yazdı: Netanyahu, Hamas'ın kabul ettiği esir takası anlaşmasını reddetti

İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken ateşkes çabaları da sürüyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümeti ise bu çabalara kayıtsız kalıyor.

İsrail basını son olarak Netanyahu'nun, Hamas tarafından kabul edilen bir anlaşmayı reddettiğini yazdı.

"GÜNDEMİMİZDE DEĞİL" DEDİ REDDETTİ

Yerel basında çıkan haberde, dün toplanan güvenlik kabinesi toplantısında Hamas ile kısmi esir takası anlaşmasının gündeme geldiği belirtildi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kısmi esir takası anlaşmasına karşı çıkan bir tasarısının oylanmasını talep ettiği aktarıldı.

Bunun üzerine Netanyahu'nun, söz konusu oylamaya gerek olmadığını dile getirerek Hamas ile kısmi esir takası anlaşmasına varılmasının "gündemlerinde olmadığını" söylediği kaydedildi.

GAZZE'NİN İŞGALİ GÖRÜŞÜLDÜ

Netanyahu başkanlığında toplanan güvenlik kabinesinde daha çok Gazze kentinin işgali ve Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin'i tanımaya yönelik adımlarının ele alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun kabineye, Gazze kentinin işgaline ilişkin planları sunduğu ifade edildi.

Kabinede ayrıca, Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin'i tanımaya yönelik adımlara karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakı ve Filistin yönetimine yönelik yaptırımlar getirilmesi gibi seçeneklerin masaya yatırıldığı kaydedildi.