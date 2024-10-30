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İsrail basınına göre Netanyahu İHA tehdidi nedeniyle oğlunun düğününü ertelemek istiyor

İsrail basınına göre Netanyahu İHA tehdidi nedeniyle oğlunun düğününü ertelemek istiyor 19 Ekim'de Lübnan'dan fırlatılan İHA'nın Netanyahu'nun konutuna isabet etmesi sonrası, İsrail medyasında yer alan habere göre, Netanyahu'nun oğlunun Tel Aviv yakınlarındaki bir bölgede düzenlenmesi planlanan düğün töreninin ertelenmesinin gündemde olduğu kaydedildi.