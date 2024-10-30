İsrail basınına göre Netanyahu İHA tehdidi nedeniyle oğlunun düğününü ertelemek istiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında son zamanda gündeme gelen iddialar dikkat çekiyor.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Netanyahu'nun küçük oğlu Avner'in 26 Kasım'da düğününün yapılmasının planlandığı öğrenildi.
DÜĞÜNÜN ERTELENMESİ GÜNDEMDE
Haberde, Tel Aviv yakınlarındaki bir bölgede düzenlenmesi planlanan düğün töreninin ertelenmesinin gündemde olduğu belirtildi.
Planlanan bir etkinliğin katılımcılara risk oluşturabileceği öne sürülürken Netanyahu'nun, devam eden çatışmalar ve İHA tehdidi nedeniyle oğlunun düğününü ertelemeyi istediği bildirildi.
LÜBNAN'DAN FIRLATILAN İHA, NETANYAHU'NUN KONUTUNA İSABET ETMİŞTİ
Lübnan'dan 19 Ekim'de fırlatılan İHA, İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Netanyahu'nun konutuna isabet etmişti.
Saldırı sırasında Netanyahu ve eşi Sara'nın konutta olmadığı açıklanırken, evin yatak odasının camında ufak hasar meydana gelmişti.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış