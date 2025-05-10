İsrail basınından analiz: ABD donanması için ebedi bir utanç

AA

İsrail'de yayın yapan sağ çizgideki Epoch dergisinin, emniyet kaynaklarına dayandırdığı makalede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Husilerle anlaşmaya varmasının, özellikle de Ben Gurion Havalimanı'nın vurulmasından sonra atılmış bir adım olması nedeniyle "kötü bir zamana denk geldiği" kaydedildi.

"SALDIRILARI DURDURMA KARARI DEHŞETLE KARŞILANDI"

"Trump'ın Husilere yönelik saldırıları durdurma kararı hem ABD'de hem de İsrail'de dehşetle karşılandı. Pek çoğu bu adımı, Trump'ın, İsrail'in güvenliği pahasına bile olsa Kızıldeniz'deki çatışmadan çıkma çabası olarak değerlendirdi." ifadelerine yer verilen makalede, şöyle devam edildi:

"Trump, Husilerin savaşı durdurmaya hazır olduklarını

gösterdiklerini iddia etti. Ancak İsrail'deki siyasi kaynaklar,

Washington'dan, bunun özellikle Trump'ın Körfez ülkelerine yapması

beklenen ziyaret öncesinde Yemen bataklığından stratejik bir çıkış

olduğu yönünde değerlendirmeler aldı.



Siyasi kaynaklara göre, bu durum, ABD'nin, müttefiki olan

İsrail'e zarar verse bile öncelikle kendi çıkarını düşündüğünü açıkça

ortaya koyuyor.



Husiler, sadece ABD gemilerine saldırmayacaklarını ama

Gazze'de savaş duruncaya kadar saldırılarına devam edeceklerini

açıkladılar. İsrail'deki güvenlik kaynakları, bunun, Trump'ın Suudi

Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katarlı liderlerle görüşme

öncesinde gerginliği azaltmayı amaçlayan 'geçici' bir adım ve hatta

İran'la nükleer müzakerelere yeniden başlamaya hazırlık olduğunu

düşünüyor."

"İSRAİL İÇİN SERT BİR DARBE"

Bu gelişmenin İsrail için sert bir "darbe olduğu" yorumunda bulunulan makalede, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Çünkü İsrail kendisini Yemen'de Husilerle tek başına mücadele eder bir halde bulabilir. Güvenlik kaynaklarına göre Trump, bu kararı, Yemen'e yönelik saldırıları yük haline getiren bir dizi stratejik zorluk nedeniyle aldı. Bu zorluklardan birincisi, ABD, Sana'daki yönetimin siyasi iradesini ve askeri gücünü kıramadığını anladı.

'MISIR, SUUDİ ARABİSTAN VE BAE İSRAİL'İN ÇIKARLARINA HİZMET EDEN ABD'NİN ADIMINA DAHİL OLMAYI KABUL ETMEDİ'

İkincisi, kara harekatı için bir Arap koalisyonu oluşturulamadı. Zira Mısır, Suudi Arabistan ve BAE, öncelikli olarak İsrail'in çıkarlarına hizmet eden ABD'nin bu adımına dahil olmayı kabul etmedi.



Üçüncüsü, Husiler, Gazze'ye verdikleri destekle bölgesel düzeyde meşruiyet kazandı ve İsrail ile Batı'ya kafa tutan bir sembol haline geldi.

"ABD DONANMASI İÇİN EBEDİ BİR UTANÇ"

Dördüncüsü, Husiler, 22 adet MQ-9 insansız hava aracını düşürmeyi ve üç uçağa zarar vermeyi başardı. ABD'de bir uçak gemisinin doğrudan vurulabileceği konusunda endişeler var ve bu da ABD donanması için 'ebedi bir utanç' olarak değerlendirilebilir.

"TRUMP YEMEN BATAKLIĞINA SAPLANMA KORKUSUYLA MEYDANDAN ÇEKİLMEYİ SEÇTİ"

Beşincisi, Yemen'de sivillerin hedef alınması Trump'ın siyasi muhaliflerinin kullandığı bir koz haline geldi.



Ortaya çıkan bu durumda Trump'ın önünde iki seçenek vardı: Ya maliyetli ve tehlikeli bir kara harekatını da içerecek şekilde gerilimi tırmandıracak ya da hiçbir fayda sağlamadığı anlaşılan hava saldırılarına devam edecekti. Trump, Yemen bataklığına saplanma korkusuyla üçüncü seçeneği yani savaşı bitirmeden meydandan çekilmeyi seçti."

NE OLMUŞTU?

Yemen'deki Husiler ile ABD, Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı’nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes anlaşmasına varmıştı.

Husiler, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasını Yemen'in zaferi olarak nitelendirmişti.