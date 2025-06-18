İsrail basınından Türkiye endişesi: ABD, Ankara’ya destek vermemeli

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ABD merkezli İsrail yayın organı The Jerusalem Strategic Tribune, yayımladığı son analizde Türkiye hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Makalede, Türkiye’nin askeri ve ekonomik açıdan “savunmasız” olduğu öne sürülürken, İsrail açısından Ankara'nın hem İran’ı bölgedeki denklemden çıkarmaya hem de Tel Aviv’in stratejik konumunu zayıflatmaya çalıştığı savunuldu.

"TÜRKİYE'YE F-35 VERİLMEMELİ"

Türk kökenli Sinan Ciddi’nin kaleme aldığı yazısında ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağı vermemesi gerektiği savunuldu.

Ankara’nın F-35’lere sahip olması durumunda İsrail’e hava üstünlüğü kurabileceğini belirten Sinan Ciddi, Türkiye’ye “yabancı güç” gibi yaklaşarak, “Erdoğan, İsrail'in Türkiye'nin tarihi rakibi İran'a karşı eylemlerinin ardından Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de ve daha geniş Orta Doğu'da baskın bir güç olarak konumlandırmaya çalışıyor. Ancak hem askeri hem de ekonomik açıdan savunmasız. Amerika Birleşik Devletleri, en yakın müttefiklerimiz pahasına bölgesel hırslarına ulaşması için ona yardım eli uzatmamalı.” ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE, İRAN VE İSRAİL'İ ZAYIFLATMAYA ÇALIŞIYOR"

13 Haziran’da İran ve İsrail arasında başlayan füze saldırıları sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu’yu bölgeyi ateşe vermekle suçlamış, İsrail hükümetinin ise Ankara’nın Tahran yönetimine yönelik saldırılarını fırsat olarak değerlendirdiğini ve Suriye’deki yönetimin devrilmesiyle Orta Doğu’da Türk gücünü yansıtmak için büyük fırsat bulduğunu belirtmişti.

Türkiye’nin Suriye’den elini çekmek istemediğini ve mevcut 20 bin asker ile yeni Suriye ordusunu donanımlı bir şekilde eğitmeyi hedeflediğini belirten Ciddi, Türkiye’nin bölgede İran ve İsrail’in konumunu zayıflatmaya çalıştığını belirtti.

Türk donanmasının Doğu Akdeniz’de ve Ege’de Yunan ve Kıbrıs gemilerine meydan okuduğunu ancak AB ve NATO’nun Rusya-Ukrayna arasındaki potansiyel arabuluculuğu nedeniyle görmezden geldiğini iddia eden Ciddi, Yunan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin yaşananlardan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

"ABD, TÜRKİYE'YE DESTEK VERMEMELİ VE HEDEFLERİNE ULAŞMAMALI"

Türkiye’nin Suriye’de istikrarlı bir şekilde yer edinebilmesi için Trump’ın NATO’da güçlü olan Türkiye’yi F-35 ile donatmaya ihtiyacı olduğunu, Türkiye’nin İran- İsrail çatışmalarında Trump ile F-35 programına yeniden dâhil olmak için görüşme yapma ihtimalini vurguladı.

Türkiye’nin F-35 programına dahil edilmesi halinde ABD müttefikleri Yunanistan ve İsrail’in endişeleneceği, ABD’nin ise İsrail’e vermiş olduğu “kalitatif askeri üstünlüğünü” sağlama sözünü ihlal edeceğini vurguladı.

“Erdoğan’ın İsrail’in Türkiye rakibi İran’a karşı eylemlerinin ardından Doğu Akdeniz’de ve Orta Doğu’da baskın bir güç olarak konumlandırmaya çalışıyor” diyen Ciddi, Türkiye’nin askeri ve ekonomik açıdan savunmasız olduğunu ve Amerika’nın bölgedeki müttefikleri pahasına Türkiye’nin hedeflerine ulaşmaması için destek vermemesi konusunda sert bir dille uyarıda bulundu.