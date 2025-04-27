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İHA

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes kararı 27 Kasım'da yürürlüğe girdi.

İsrail, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

HAVA SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail ordusu, son olarak başkent Beyrut’ta bulunan Hadath Mahallesi’ne hava saldırısı düzenledi.

Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmiyor.

İSRAİL ORDUSUNDAN SALDIRI TEHDİDİ

İsrail, saldırı öncesi Hadath Mahallesi’nde bazı binaların boşaltılması çağrısında bulunarak, mahalleye hava saldırısı düzenleyecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada bölge sakinlerinin Hadath Mahallesi’ndeki birkaç binayı boşaltmaları ve "en az 300 metre uzağa" taşınmaları gerektiğini ifade etmiş, söz konusu binanın Hizbullah'a ait olduğunu öne sürmüştü.