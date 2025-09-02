İsrail bir anneyi karnındaki bebekle öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarını, Gazze'yi tam işgal kararından sonra daha da yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda can kaybında da artış yaşanıyor...

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 66 artarak, 63 bin 371'e yükseldi.

BİR KADIN KARNINDAKİ BEBEĞİ İLE ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısında bulunan Şatii Mülteci Kampı yakınlarındaki bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu hamile bir kadın, karnındaki bebeği ve bir çocuğu yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaşamını yitirenlerin naaşları kentteki Şifa Hastanesi'ne nakledildi.

Yakınlarını kaybeden Filistinliler büyük üzüntü yaşadı.

İSRAİL, GAZZE'Yİ İŞGAL KARARI ALDI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.