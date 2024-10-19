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İHA

Katil İsrail ordusu, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor.

Saldırıların 379 gününde Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

CAN KAYBI 42 BİN 519 OLDU

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 42 bin 519’a, yaralıların sayısının 99 bin 546’ya yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin Deir el-Balah kentindeki Maghazi Mülteci Kampında bir eve gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 11 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

HASTANELER KUŞATILIYOR

Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde hastanenin İsrail askerleri tarafından kuşatıldığı sırada elektriği kesmesi sonucu 2 hastanın hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail'in kuzeydeki Kamal Adwan Hastanesi'nin laboratuvarının girişini hedef alması sonucu ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.