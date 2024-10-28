İsrail çekildi, Advan Hastanesi'ndeki yıkım ortaya çıktı

AA

İsrail, Gazze'ye olan saldırılarını sürdürüyor.

7 Ekim 2023 yılında başlayan saldırılar, tam bir yıldır aralıksız şekilde devam ediyor ve binlerce masum hayatını kaybediyor.

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, herhangi bir yardım aracının da bölgeye girmesine izin vermiyor.

Hem masumları öldüren hem de Gazze'de sağ kalanları açlığa mahkum eden İsrail, savaş suçu da işleyerek hastaneleri kuşatıyor.

İsrail'in kuşattığı Advan Hastanesi'nde de geriye büyük bir yıkım kaldı...

AMBULANS ARAÇLARI HURDAYA DÖNDÜ

İsrail ordusu, günlerce kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki Kamal Advan Hastanesi'nden çekilirken ardında büyük yıkım bıraktı.

İsrail ordusu, kuşatma sırasında hastanedeki acil ve danışma bölümlerini yıktı, tıbbi cihazlara zarar verdi ve ambulans araçlarını hurdaya çevirdi.

YOLLAR TAHRİP EDİLDİ

İsrail ordusu, bunlarla yetinmeyerek hastanenin dış duvarını yıkıp hastaneye giden yolları da tahrip etti.