İsrail, Gazze'de ateşkese varılması sonrası bu kez Cenin'e saldırı düzenledi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'ya "Demir Duvar Operasyonu" adıyla saldırı başlattı.

7 CAN KAYBI

Cenin şehrindeki saldırılara çok sayıda asker, özel kuvvet ve istihbarat personelinin katıldığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 35 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

NETANYAHU'DAN ÇOK KONUŞULACAK İRAN VURGUSU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet ve İsrail polisi, bugün Cenin'de terörizmi ortadan kaldırmak için kapsamlı ve önemli bir askeri operasyon başlattı. Bu, Yahudiye ve Samiriye'de (Batı Şeria) belirlediğimiz hedefe ulaşma yolunda bir başka adımdır. İran ekseninin etki alanını genişlettiği her yerde (Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de, Yemen'de, Yahudiye ve Samiriye'de) sistematik ve kararlı bir şekilde hareket ediyoruz, çabalarımız devam edecek.