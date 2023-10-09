İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Bu savaş, göz açıp kapayıncaya kadar bitmez Herzog, "Bunların tüm amacı içimize korku ve endişeyi salmak" dedi. Kendilerini zor günlerin beklediğini belirten İsrail Cumhurbaşkanı, 'tek yumruk' olmaları gerektiğini söyledi.

AA

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesine yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halka seslenen Herzog, önlerinde zor günlerin olduğunu söyledi.

Hamas'ın geniş çaplı saldırıları sonrası konuşan Herzog, İsrail'in bugünlerde içerisinde bulunduğu gelişmelerin, geniş kapsamlı bir savaşın parçası olduğunu dile getirdi.

"Göz açıp kapayıncaya kadar bitmez"

"Böylesi bir savaş göz açıp kapayıncaya kadar bitmez." diyen Herzog, şöyle devam etti:

Düşmanlarımız önemli psikolojik çabalar sarf ediyor; siber saldırı, gerçek olmayan görüntüler ve raporlar yayınlayarak.



Bunların tüm amacı içimize korku ve endişeyi salmak.

"Zor günler bizi bekliyor"

Herzog, "tartışmasız bir gerçek olarak, başarmanın dışında İsrail devletinin başka bir seçeneğinin olmadığını" söyledi.

Rehavete kapılmamalarını isteyen Herzog, kendilerini zor günlerin beklediğini, "düşmana karşı birleşmenin ve tek yumruk gibi hareket edilmesi" gerektiğini kaydetti.

İsrail'e düzenlenen saldırılar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Çatışmaların bilançosu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)