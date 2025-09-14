İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a İngiltere'de soğuk duş

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail, Gazze'de soykırım işliyor.

Kadın ve çocuk demeden masumları öldüren İsrail, dünyanın ateşkes çağrılarına da kulaklarını tıkamış durumda...

Her verdiği kararda tepki çeken İsrail, skandal işgal kararını da yürürlüğe koydu.

İşgal planını harekete geçiren adım adım Gazze'ye giriyor..

Bölgede sıcak anlar yaşanırken, geçtiğimiz günlerde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da İngiltere'ye gitti.

Ancak Herzog'un Londra ziyareti pek de umduğu geçmedi.

PROTESTOLARLA KARŞILANAN HERZOG'A SUNUCUDAN SERT ÇIKIŞ

Londra ziyareti kapsamında konuşma yapacağı düşünce kuruluşu Chatham House'a gelişinde protestolarla karşılaşan Herzog, salonda ise konuşmasına başlamadan önce sunucunun İsrail'in eylemlerini sıraladığı sert bir girişle anons edildi.

"GAZZE'DE 60 BİN FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ, KITLIK VE AÇLIK DOĞRULANDI"

Sunucu, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u dinleyicilere takdim ederken, İsrail'in son dönemdeki eylemlerine ilişkin bir dizi eleştiriyi ve uluslararası tepkileri dile getirdi.

Sunucu, "İsrail'in askeri harekatı sonucunda Gazze'de 60 bin Filistinli öldürüldü. Birçoğunun çocuk olduğu anlaşılıyor. BM destekli IPC geçen ay Gazze'de kıtlık ve açlığı doğruladığını söyledi" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN KATAR'A SALDIRISINI DA DEĞİNDİ

Gerçekleri sıralayan sunucu, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine ve İsrail hükümetinin yeni yerleşimlere ruhsat vermesine dikkat çekti.

Sunucu, "Dün gece İsrail'in Katar'a yönelik saldırıları, ABD ve İngiltere dahil birçok ülke tarafından eleştirildi. Katar, Lübnan, Suriye, Filistin toprakları, İran, Yemen ve Tunus ile yardım filosu dahil olmak üzere İsrail'in son bir yıl içinde vurduğu yedinci ülke oldu. Sadece son birkaç saat içinde İsrail, Yemen'in başkentine daha fazla saldırı düzenledi" şeklinde konuştu.

"İNGİLTERE, FRANSA, BELÇİKA VE KANADA FİLİSTİN DEVLETİNİ TANYACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Sunucu, uluslararası alandaki gelişmelere de değinen sunucu şunları söyledi:

İngiltere, Fransa, Belçika ve Kanada ile birlikte haftalar içinde Filistin devletini tanıyacak gibi görünüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Birliğin Durumu konuşmasında Avrupa Komisyonu'nun aşırılık yanlısı bakanlara ve şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırım uygulayacağını ve ikili ödemeleri durduracağını duyurdu.

Sunucu, sözlerini "Sayın Başkan Herzog, konuşacak çok şeyimiz var" diyerek tamamladı.

HERZOG: KATAR SALDIRISINDAN HABERİM YOKTU

Herzog ise konuşmasında Katar saldırısından haberi olmadığını, çünkü İngiliz uçağında olduğunu iddia etti.

Starmer ile yaptığı görüşmenin “iki müttefik arasında zorlu bir görüşme” olduğunu belirten Herzog, “Filistin devletinin tanınması gibi tek taraflı adımların olumsuz etkisi olacaktır” dedi.

İngiltere'nin Filistin devletini tanımasının bölgeye barış getirmeyeceğini savunan Herzog, Filistin devletini tanıyan tüm ülkelerin yanlış dost seçtiğini ve hata yaptığını belirtti.

"GAZZE'DE AÇLIK YOK, YARDIMLARI HAMAS SATIYOR"

Gazze'de açlık olmadığını ve yeterli yardımın ulaştığını belirten Herzog, yardımların Hamas tarafından satıldığı yönünde suçlamalarda bulundu.