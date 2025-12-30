İsrail Cumhurbaşkanı, Netanyahu'nun affının yakın olduğu iddiasını yalanladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarındaki af talebinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme gerçekleşmediği belirtildi.

Herzog'un birkaç hafta önce Trump'ın temsilcisiyle görüşerek Trump'ın Netanyahu'nun affı için Herzog'a yazdığı mektubu değerlendirdikleri aktarıldı.

Görüşmede talebin şu anda hangi aşamada olduğu, prosedürlere uygun olarak kararın verileceği konusunda İsrail kamuoyuna yapılan açıklamanın aynısının Trump'ın temsilcisine iletildiği kaydedildi.

NETANYAHU'NIN AFFI İÇİN MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD'nin Florida eyaletindeki görüşmesi öncesinde basına yaptığı açıklamada Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından affına ilişkin destek veren açıklamalar yapmış, "İsrail Cumhurbaşkanı ile konuştum. (Netanyahu'nun affı) Bu yakın" demişti.

Trump, Kasım 2025'te yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a kasım sonunda başvuruda bulunmuştu.