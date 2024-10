Haberler



İsrail destekçilerinin hedefinde bu kez New York Times var New York Times'ın yayınladığı haberinde Gazze'de yaşanan saldırılara dikkat çekerek burada 65 gönüllü sağlık çalışanının yaşadığı "dehşeti" aktarması sonrası, İsrailli destekçiler New York Times'ı hedef alarak eleştirilerde bulundu.