İsrail destekçilerinin hedefinde bu kez New York Times var

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik zalim politikası sürüyor...

Filistinlilere yönelik devam eden saldırılara dünyanın dört bir yanından tepkiler gelirken, son yaşanan olaylarda 65 gönüllü sağlık çalışanı burada İsrail saldırıları karşısında zorlu anlar yaşadı.

Bunun üzerine New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'in soykırım uyguladığı, Gazze'de çalışan 65 gönüllü sağlık çalışanının yaşadığı "dehşeti" aktaran haberini yayınladı.

TEPKİLER SONRASI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Gazeteden, habere ilişkin İsrail destekçilerinden gelen tepkilerin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'de çalışan 65 ABD'li sağlık çalışanının 160'tan fazla fotoğraf ve videoyu NYT ile paylaştığı, başlarından veya göğüslerinden vurulan küçük yaştaki çocukların durumunu anlattığı anımsatıldı.

Gazeteden yapılan açıklamada, haberin yayınlanmasının ardından anlatılanların ve gösterilen 3 tomografi görüntüsünün gerçekliğinin sorgulandığı hatırlatılarak bu eleştirilerin herhangi bir temele dayanmadığının altı çizildi.

"KANITLARIYLA DOĞRULANDI"

Söz konusu haberin, yayımlanmadan önce titizlikle gözden geçirildiği bildirilen açıklamada, "Anlatılar ve görüntüler, fotoğraf ve video kanıtlarıyla doğrulandı." denildi.

İlgili sağlık çalışanlarının kimlik belgelerinin de incelendiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Makalede yer alan görüntülerin doğruluğuna ilişkin sorular ortaya çıktığında, önceki bulgularımızı gözden geçirmek için ek çalışmalar yaptık.



Taramaları; ateşli silah yaralanmaları, radyoloji ve pediatrik travma konularında uzman olan ve görüntülerin güvenilirliğini teyit eden çok sayıda bağımsız uzmana sunduk.

"HERHANGİ BİR İMA KESİNLİKLE YANLIŞTIR"

Açıklamada, bu taramaları destekleyecek fotoğrafların da mevcut olduğu ancak baş veya boynundan vurulan çocukların fotoğraflarının yayımlanmasının korkunç olduğuna karar verildiği aktarıldı.

NYT'nin açıklamasında, "Bu makalenin ve onu destekleyen araştırmanın arkasındayız. Görüntülerin kurmaca olduğuna dair herhangi bir ima kesinlikle yanlıştır." ifadesinde bulunuldu.

NYT'NİN HABERİNDE NELER YER ALDI

Gazetenin ilgili haberinde sağlık çalışanları, yaşadıkları durumu anlatmıştı. İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'de çalışan gönüllü doktorlar ve hemşireler, görev yaptıkları hastanelerde şahit oldukları "dehşeti" anlatırken hemen hemen her gün başından ya da göğsünden vurulmuş çocuklar gördüklerini aktarmıştı.

Gazze'deki Han Yunus bölgesinde Avrupa Hastanesi'nde mart ve nisanda 2 hafta görev yapan travma cerrahı Dr. Sidhwa, ilk olarak çocukların katledilmesini sadist bir askerin işi olduğunu düşündüğünü ancak daha sonra diğer hastanelerde görevli gönüllü doktorlardan da aynı tespitleri dinlediğini bildirmişti.

Gönüllü 65 sağlık çalışanından 44'ü, Gazze'de başından ya da göğsünden vurulmuş, birden fazla küçük yaşta çocuk gördüğünü ifade etmişti. Sağlıkçılardan 12'si de düzenli olarak acil servislerde çocuk tedavi ettiğini açıklamıştı.

İSRAİL ORDUSU, ÇOCUKLARI KAFALARINDAN HEDEF ALIYOR

Haberde, çocukların kafatasında kurşun olduğunu gösteren radyolojik görüntülerin fotoğraflarına da yer verilmişti.

ABD'li doktor Dr. Mohamad Rassoul Abu-Nuwar, bulunduğu hastanenin acil servisinde çok sayıda çocuk tedavi ettiğine dikkati çekerek "Acil serviste bir gece dört saat içinde, kafatasında tek kurşun yarası olan 5 ila 12 yaşları arasında 6 çocuk gördüm." açıklamasında bulunmuştu.

BİRÇOĞUNUN TEDAVİSİ MÜMKÜN DEĞİL

Ortopedi cerrahı Dr. Khawaja Ikram, şahit olduğu dehşeti anlatırken şu sözlere yer verdi:

"Bir gün acil servisteyken her birinin kafasında tek bir kurşun deliği olan 3 ve 5 yaşlarında iki çocuk gördüm. Kendilerine İsrail'in Han Yunus'tan çekildiği söylenmiş. Bu yüzden evlerine geri dönmüşler. İsrailli keskin nişancı ikisini de vurmuş."

Anestezi uzmanı ve yoğun bakım doktoru Ahlia Kattan, başından vurulmuş 18 aylık küçük bir kız çocuğu gördüğünü, bir başka anestezi uzmanı Dr. Ndal Farah da çocukların genelde kafasında vurulduğunu belirterek bunların bir çoğunun tedavisinin mümkün olmadığını öne sürmüştü.