İsrail destekli Dürzi lider: Suriye bölünmeye doğru gidiyor

Suriye'de Dürzi azınlığın İsrail ile yakın ilişkileri bölgede gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

İsrail tarafından desteklenen Dürzi lider Hikmet el-Hicri, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği röportajda, İsrail'e övgüler dizerken Suriye yönetimini hedef aldı.

"AZINLIKLARI YOK ETMEYİ HEDEFLİYORLAR"

İsrail'in desteklediği Hicri, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye yönetiminin "El Kaide'nin devamı DEAŞ yönetimi olduğunu ve tüm azınlıkları yok etmeyi hedeflediklerini" ileri sürdü.

"DÜRZİLERE KARŞI SOYKIRIM"

Suriye ordusu ile taraftarları arasında Temmuz 2025'teki çatışmalara atıfta bulunan Hicri, bunun "Dürzilere karşı bir soykırım olduğunu ve bundan da İsrail'in yardımı sayesinde kurtulduklarını" savundu.

Temmuz 2025'teki çatışmalarda tüm Arap ülkelerinin Suriye yönetiminin yanında yer aldığını dile getiren Hicri, başta Türkiye olmak üzere Suriye yönetimini doğrudan destekleyen ülkeler olduğunu ifade etti.

İSRAİL İLE TEMAS DEVRİMİN ÖNCESİNE DAYANIYOR

Hicri, İsrail ile devrik Beşar Esad rejimi sırasında da ilişkilerinin olduğunu belirterek, "(İsrail ile) Bağlantı, Esed rejiminin düşüşünden çok önce kuruldu." bilgisini paylaştı.

Dürzi lider, İsrail'in uluslararası hukuk devleti olduğunu savundu.

"BAĞIMSIZ BÖLGE TALEP EDİYORUZ"

Şam yönetimiyle hiçbir bağlantıları olmadığını ve Suriye'den ayrılarak bağımsızlık hedeflediklerini dile getiren Hicri, "Sadece özerklik değil, bağımsız bir Dürzi bölgesi de talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİMİZİ İSRAİL VARLIĞININ AYRILMAZ BİR PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bölgenin geleceğini nasıl gördüğü sorulan Hicri, "Kendimizi İsrail devletinin varlığının ayrılmaz bir parçası, İsrail ile ittifak kurmuş bir kol olarak görüyoruz. İlişki uluslararası ve önemli. İsrail, gelecekteki düzenlemeler için tek garantör ve yetkili kuruluştur." iddiasında bulundu.

Hicri, tam bağımsızlık talep ettiklerini ancak dış bir garantörün gözetimi altında bir geçiş dönemi özerklik aşamasının da mümkün olduğunu bunun için de İsrail'in uygun olduğunu ileri sürdü.

"SURİYE BÖLÜNMEYE DOĞRU GİDİYOR"

Suriye'nin gelecekte bölüneceğini savunan Hicri, "Suriye bölünmeye ve bağımsızlıkla özerklik kurmaya doğru gidiyor. Gelecek budur." ifadesini kullandı.

Dürzi lider Hikmet el-Hicri, "İsrail ile aralarında insani koridor olmadığını bunun da bölgelerine yardımların ulaştırılmasını zorlaştırdığı" dile getirdi.