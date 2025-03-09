İsrail devlet televizyonu: ABD ile Hamas arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildi

AA & Ensonhaber

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD'nin Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile Hamas yöneticisi Halil el-Hayya arasında yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Ancak, bu konuda ne Hamas'tan ne de Washington yönetiminden resmi bir açıklama geldi.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ DİPLOMASİSİ HIZ KAZANIYOR

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, Hamas ile ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uzatılmasını ele almak üzere salı günü bölgeyi ziyaret edeceği belirtildi.

İSRAİL, DOHA'YA HEYET GÖNDERİYOR

İsrail hükümeti, Gazze’de süren ateşkes ve esir takası görüşmeleri için yarın Katar’ın başkenti Doha’ya bir heyet göndermeye hazırlanıyor. Heyetin yetki kapsamının, bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında netleşeceği ifade edildi.

Öte yandan, İsrail heyetinde Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in yer almayacağı bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi daha önce yaptığı açıklamada, ateşkes ve esir takası görüşmelerinin ikinci aşamasına henüz geçilmediğini, ancak müzakereleri ilerletmek amacıyla Doha’ya heyet gönderme kararı alındığını duyurmuştu.

ABD'NİN DOĞRUDAN GÖRÜŞMESİ, İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

ABD merkezli Axios haber sitesi, Washington yönetiminin Hamas’la ABD vatandaşı İsrailli esirlerin serbest bırakılması için doğrudan müzakereler yürüttüğünü ortaya koymuştu. Bu gelişme, Tel Aviv yönetiminde rahatsızlık yarattı.

İsrail basınına göre, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Hamas ile yürütülen müzakereleri yürüten ABD’li yetkili Adam Boehler ile görüşerek, İsrail’in rızası olmadan Hamas’a herhangi bir teklif sunulmasına karşı olduklarını açıkça dile getirdi.

GAZZE'YE YARDIMLAR ASKIYA ALINDI

İsrail, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının 42 gün sürmesinin ardından, 2 Mart’tan itibaren Gazze’ye insani yardımların girişini durdurma kararı aldı. Bu adım, bölgedeki belirsizliği daha da artırırken, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler’in Katar’da Hamas yetkilileriyle bir araya gelerek, ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılmasını görüştüğü öne sürüldü.

AA’ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Filistinli kaynak, bu görüşmenin ilk olmadığını belirterek, Hamas’ın ABD’li yetkiliye, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini vurguladığını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin Hamas ile Amerikalı esirlerin serbest bırakılması konusunda doğrudan görüştüğü iddiasını doğruladı.