İsrail devlet televizyonu, İsrail'in Sumud Filosu'na saldırıya hazırlandığını iddia etti

Gazze'de yaşanan insani felaket devam ederken ortaya atılan son iddia, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Sumud Filosu'nun Gazze'ye yaklaşık 150 deniz mili uzaklıkta olduğunu ve 50 civarındaki teknenin "müdahale alanına" doğru ilerlediği belirtildi.

İsrail donanmasının, Sumud Filosu'na müdahale ederek teknelere el koymaya hazırlandığı ifade edildi.

BÖLGEYE GEMİ GÖNDERİLMESİ BEKLENİYOR

Filodaki aktivistlerin alıkonarak İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürülmesi için bölgeye bir donanma gemisinin gönderileceği kaydedildi.

Sumud Filosu'ndaki bazı teknelerin de Usdud Limanı'na çekileceği bazılarının ise batırılabileceği aktarıldı.

Haberde, İsrail ordusunun Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına izin vermeyeceği savunuldu.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor.

Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.