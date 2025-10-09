İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Savaşı yeniden başlatmaya niyetimiz yok

İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze'de ateşkese hiç olmadığı kadar yaklaşıldı.

Mısır'da, Katar ve Türkiye'nin de arabuluculuğuyla dün gerçekleştirilen müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas tarafları, ateşkes için mutabakata vardı.

Bu kapsamda İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasını onaylaması bekleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Tüm bu gelişmeler yaşanırken İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Fox News kanalına önemli bir röportaj verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme planına bağlı olduğunu söyledi.

"TRUMP'IN PLANINA SADIK KALACAĞIZ"

Gazze için ateşkes anlaşmasını öven Saar, "Savaşı yeniden başlatmaya niyetimiz yok.

Trump'ın planına sadık kalacağız" ifadelerini kullandı.

İLK AŞAMADA 20 REHİNE SERBEST KALACAK

Anlaşmanın onaylanmasının ardından Hamas'ın, İsrailli esirlerin "tamamını" 13 Ekim Pazartesi teslim etmesi bekleniyor.

İlk 20 rehinenin pazar ya da pazartesi sabahı serbest bırakılacağı belirtildi.