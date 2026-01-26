Rusya, Kamışlı’daki askeri üsten çekilmeye başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya, Suriye’nin Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde bulunan askeri üssünden personel ve teçhizatını taşımaya başladı.

ASKERİ KARGO UÇAKLARIYLA SEVKİYAT

Bölgede bulunan AA muhabirinin Suriyeli askeri kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Kamışlı’daki üsten askeri personel ve çeşitli teçhizatlar, Rusya’ya ait askeri kargo uçaklarıyla tahliye edildi. Sevkiyatın Lazkiye vilayetinde bulunan Hımeymim Hava Üssü’ne yapıldığı belirtildi.

Suriyeli askeri kaynaklar, çekilmenin kapsamı ve süresine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmazken, Kamışlı’daki askeri varlığın önemli ölçüde azaltıldığına dikkat çekti.

SAHADAKİ DENGELER DEĞİŞİYOR

Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ülkede yeni bir siyasi ve askeri denge oluştu. Cumhurbaşkanı Şara’nın merkezi otoriteyi güçlendirme adımları kapsamında, ülkenin kuzeydoğusunda etkin olan YPG/SDG üzerindeki baskının arttığı ifade ediliyor.

ABD’nin bölgedeki tutum değişikliğinin ardından Rusya’nın Kamışlı’dan çekilme kararı alması, YPG/SDG açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

KAMIŞLI ÜSSÜNÜN GELECEĞİ TARTIŞMA KONUSUYDU

Moskova merkezli Kommersant gazetesine konuşan Suriyeli yetkililer, Kamışlı’nın bulunduğu Haseke ilinin kontrolünün terör örgütü SDG’den alınarak merkezi yönetime devredilmesi halinde Rusya ile üssün statüsüne ilişkin müzakerelerin başlayabileceğini belirtmişti.

Aynı kaynaklar, Rusya’nın 2019 yılından bu yana kullandığı Kamışlı Hava Üssü için “Artık orada kalmaları için bir gerekçe yok” değerlendirmesinde bulunmuş, Rus tarafının bölgeden tamamen çekilmesinin gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

Rusya’nın Kamışlı’daki askeri varlığını azaltma hamlesinin, Suriye’deki yeni güç dengeleri açısından kritik sonuçlar doğurabileceği yorumları yapılıyor.