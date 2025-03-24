İsrail Dışişleri Bakanı: Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz

AA

Türkiye'nin Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından güçlü bir aktör haline gelmesi, İsrail'de korkuya neden oldu.

Orta Doğu'da değişen güç dengesi, İsrail'in çıkarlarını da doğrudan etkiliyor.

Ankara'nın sahada sergilediği güçlü tutum, Tel Aviv yönetiminin olası bir çatışmadan kaçınma ihtiyacını artırıyor.

İsrail'i ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Kaja Kallas ile Batı Kudüs'te düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye'ye yönelik çekincelerini dile getirdi.

"TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUZ"

Türkiye'nin Suriye'deki etkisine ilişkin soruyu yanıtlayan Saar, "Türkiye ile Suriye'de veya başka bir yerde karşı karşıya gelmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

GAZZE İŞGALİ İÇİN KESİN KARAR ÇIKMADI

İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal edip askeri kontrol sağlamasını ABD ile görüşüp görüşmedikleri üzerine bir soruyu yanıtlayan Saar, bu konunun henüz hükümet tarafından kararlaştırılmadığını söyledi.

"İSRAİL'İN BİRİNCİ TİCARET ORTAĞI AB"

AB'nin İsrail'in birinci ticari ortağı olduğunu belirten Saar, "ortak değerler, çıkarlar ve bir kısmı acı ortak tarihi paylaştıklarını zaman zaman da görüş ayrılıkları yaşadıklarını" söyledi.

Saar, İsrail'in AB için stratejik bir kazanım olduğunu savunarak bölgede "İran, Husiler, Hamas ve Hizbullah'a karşı verdikleri savaşın Batı medeniyeti için olduğunu" ileri sürdü.

"HAMAS GAZZE'DEN ÇIKARSA SAVAŞ BİTER"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes teklifini İsrail'in kabul ettiğini ancak Hamas'ın reddettiğini belirten Saar, "Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Gazze'nin silahsızlandırılması, Hamas ve İslami Cihad'ın silahlı unsurlarının buradan çıkmasıyla savaşın yarın bitebileceğini" iddia etti.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesine değinen Saar, Hamas'ın insani yardımlardan güç elde ettiğini bu nedenle ülkesinin uluslararası hukuka uygun davrandığını iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in Gazze'de yardımların dağıtılması için eski düzende devam etmeyeceğini, geçmişten farklı bir sistem kuracaklarını belirtti ancak detay vermedi.