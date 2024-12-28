İsrail durmuyor! Gazze’de can kaybı 45 bin 484’e yükseldi

DHA

İsrail, Gazze'ye karşı saldırılarını devam ettirerek kaybın artmasına neden oluyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 449 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 45 bin 484’e, yaralı sayısının da 108 bin 90’a yükseldiği belirtildi.

"CENAZELERE ULAŞMAMIZ ENGELLENİYOR"

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İSRAİL ORDUSU MAGHAZİ MÜLTECİ KAMPI'NA SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Maghazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu yaşamını yitirenler ve yaralıların olduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin naaşları, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.