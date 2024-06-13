Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya ziyareti, İsrail kamuoyu tarafından da yakından takip edildi.
Geride bıraktığımız haftalarda Filistin'i devlet olarak resmen tanıdıklarını duyuran İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Erdoğan'ın, Filistin kararı dolayısıyla İspanya'yı ve ülkenin lideri Sanchez'i tebrik etmesi İsrail'de yankılandı.
Erdoğan'dan Sanchez'e övgü
The Times of Israel gazetesi, Madrid'i ziyaret eden Erdoğan'ın İsrail karşıtı duruşundan dolayı İspanya'ya teşekkür ettiğini yazdı.
Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Gazze savaşına ilişkin duruşunu övdü." denildi.
"Türk milletinin kalbinde özel bir yere sahip"
Erdoğan'ın "Sayın Sanchez, ilkeli ve tutarlı bir politika izledi. Tüm Türk milletinin kalbinde özel bir yere sahip. Milletim adına tebrik ediyorum." dediği belirtildi.
"İsrail'i şert şekilde eleştiriyor"
Söz konusu haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, İsrail'i sert bir şekilde eleştirdiği ifade edildi.
İsrail'i Gazze'de soykırım işlemekle suçlayan Erdoğan'ın, bu durumun vicdan sahibi herkesi incittiğini söylediği kaydedildi.
"Küstahlıkla karşı karşıyayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Ateşkes çağrılarına bile kan dökmekle karşılık veren bir İsrail küstahlığıyla karşı karşıyayız." şeklindeki ifadesine de haberde dikkat çekildi.
Sanchez: Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz
Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Sanchez, "Gazze'de kan dökülmesini durdurmalıyız." mesajı verdi ve ekledi:
Sayın Erdoğan da aynı şeyi yapıyor, aynı yönde hareket ediyoruz. Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz. Tek çıkış yolu bu. Uluslararası camia, bu konuda adım atmalı.
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