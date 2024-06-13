İsrail, Erdoğan'ın İspanya'da verdiği mesajlardan rahatsız oldu Başbakan Sanchez ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze konusundaki tavrı İsrail'de ses getirdi. İsrail basını, "Erdoğan, İspanya Başbakanı'nın duruşunu övdü" diye yazdı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya ziyareti, İsrail kamuoyu tarafından da yakından takip edildi.

Geride bıraktığımız haftalarda Filistin'i devlet olarak resmen tanıdıklarını duyuran İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Erdoğan'ın, Filistin kararı dolayısıyla İspanya'yı ve ülkenin lideri Sanchez'i tebrik etmesi İsrail'de yankılandı.

Erdoğan'dan Sanchez'e övgü

The Times of Israel gazetesi, Madrid'i ziyaret eden Erdoğan'ın İsrail karşıtı duruşundan dolayı İspanya'ya teşekkür ettiğini yazdı.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Gazze savaşına ilişkin duruşunu övdü." denildi.

"Türk milletinin kalbinde özel bir yere sahip"

Erdoğan'ın "Sayın Sanchez, ilkeli ve tutarlı bir politika izledi. Tüm Türk milletinin kalbinde özel bir yere sahip. Milletim adına tebrik ediyorum." dediği belirtildi.

"İsrail'i şert şekilde eleştiriyor"

Söz konusu haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, İsrail'i sert bir şekilde eleştirdiği ifade edildi.

İsrail'i Gazze'de soykırım işlemekle suçlayan Erdoğan'ın, bu durumun vicdan sahibi herkesi incittiğini söylediği kaydedildi.

"Küstahlıkla karşı karşıyayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Ateşkes çağrılarına bile kan dökmekle karşılık veren bir İsrail küstahlığıyla karşı karşıyayız." şeklindeki ifadesine de haberde dikkat çekildi.

Sanchez: Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz

Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Sanchez, "Gazze'de kan dökülmesini durdurmalıyız." mesajı verdi ve ekledi: