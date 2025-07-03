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İsrail, Gazze kenti sakinleri için yeni bir sürgün emri yayınladı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin bazı bölgelerindeki Filistinliler için İsrail ordusu yeni bir sürgün emri yayınladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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İsrail, Gazze kenti sakinleri için yeni bir sürgün emri yayınladı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bini aştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından Gazze Şeridi'nin numaralandırılmış küçük bloklara bölündüğü ve 'yasak bölgelerin' kırmızı renkle işaretlendiği bir harita paylaştı.

SALDIRI TEHDİDİ

Haritaya göre Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan 3 mahalledeki 602, 699, 715, 716 ve 717 numaralı blokların boşaltılması gerektiğini kaydeden Adraee, İsrail ordusunun bölgeye yoğun saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Adraee, işaretli bölgelerdeki Filistinlilerin güneydeki Mevasi bölgesine gitmelerini ve geri dönmemelerini istedi.

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