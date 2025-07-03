ABD'den İsrail'e Batı Şeria'yı ilhak desteği

Günlük basın toplantısında gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevaplandıran ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail tarafından kabul edildiğini bildirdiği 60 günlük ateşkes teklifi hakkında ayrıntı vermeyi reddetti.

"Eğer bir ateşkes olursa açıkça herkesin kabul ettiği unsurlar olacak. Ve bu da sonunda Başkan Trump'ın vizyonunun ne olacağını belirleyecektir" diyen Bruce, İsrail'in İran'a saldırılarını ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasını kastederek 'Orta Doğu'nun birkaç hafta önce çok dramatik bir şekilde değiştiğini ve bu değişikliğin sonsuza dek süreceğini' söyledi.

Orta Doğu'daki bu değişimin aynı zamanda 'farklı bir karar alma fırsatı' oluşturduğunu ve Trump'ın bu konuda 'iyimser' olduğunu dile getiren Bruce, "O, bizim bilmediğimiz şeyleri biliyor. Ateşkesin bu hafta mı yoksa gelecek hafta mı olacağını öğrenmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

İSRAİL'E BATI ŞERİA'YI İLHAK DESTEĞİ

İsrailli bakanların işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme çağrılarıyla ilgili soru üzerine böyle bir ilhak kararının alınması durumunda İsrail'i destekleyeceklerini söyleyen Bruce, "İsrail'e ilişkin pozisyonumuz şudur, yaptığı seçimlerin ve kararlarının, İsrail'in kendi iç güvenliğine bakış açısının yanındayız" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili iki devletli bir çözümü hala destekleyip desteklemediği sorusunu geçiştiren Bruce, Trump'ın 'mevcut durum hakkında gerçekçi' olduğunu söylemekle yetindi ve şunları söyledi:

Gazze, yaşanmaz bir yer. Arap ortakların yardımıyla yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Henüz sağlanmış bir ateşkesimiz yok. Umarım bu durum değişir. Ancak bu, genel dinamiklerin oldukça önüne geçiyor. Bu yüzden başkanın odaklandığı şey bu.

Likud Partisi üyesi 14 bakan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu işgal altındaki Batı Şeria'yı derhal ilhak etmeye çağırmıştı.

Bakanlar, ABD ile stratejik ortaklığın ve Trump'ın mevcut desteğinin bu ilhak için 'uygun bir zaman yarattığını' savunmuştu.