İsrail, Gazze Şeridi'nde yoğun kara saldırılarına hazırlanıyor

AA & Ensonhaber

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım suçları işlemeyi sürdürürken saldırılarda 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Enkazların altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusunun 20 aydır sürdürdüğü saldırılar çerçevesinde binlerce yedek askerin Gazze Şeridi'ne getirilmesini içeren kara saldırılarının yoğun aşamasını yakında başlatmaya hazırlandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre İsrail ordusu yeni bölgeleri işgal edip orada kalmayı, Filistinlileri Gazze Şeridi'nin güneyine doğru sürgün etmeyi amaçlayan ve 'Gideon'un Savaş Arabaları' ismi verilen kara saldırılarının ikinci yoğun aşamasını başlatmaya hazırlanıyor.

Söz konusu saldırılarla Gazze Şeridi'nin özellikle kuzey ve merkezinde yeni bölgelere ulaşmanın hedeflendiği belirtildi.

NETANYAHU, GAZZE'NİN TAMAMINI İŞGAL EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ

İsrail ordusu 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta onayladığı yeni saldırı planı kapsamında Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

'Gideon'un Savaş Arabaları' ismi verilen plan kapsamında Gazze'deki bazı bölgelere kara saldırıları başlatıldığı kaydedilmişti.

İsrail ordusunun verilerine göre Gazze savaşına şu anda Nahal ve Golani tugaylarının yanı sıra 98., 252., 143., 36. ve 162. tümenler katılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini söyleyerek kendisini insani yardım girişini kabul etmeye yönelten dış baskılara maruz kaldığını itiraf etmişti.