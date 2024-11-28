İsrail Gazze şeridini vurdu: 9 ölü

İHA

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılar düzenliyor.

Bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda binaları, cami ve tesisleri hedef alan İsrail ordusu, sivilleri hedef alarak soykırım faaliyetlerine devam ediyor.

9 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail güçlerinin Nuseyrat'ta yerinden edilmiş sivillerin sığındığı binaya düzenlediği saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA), İsrail’in saldırılarına ara vermeden devam ettiği Gazze’ye bir yandan da yardım tırlarının girişini engellediğini duyurdu.

91 YARDIM GİRİŞİMİNDEN 82'Sİ REDDEDİLDİ

UNRWA tarafından yapılan açıklamada, İsrailli yetkililerin, BM tarafından 6 Ekim’den 25 Kasım’a kadar Gazze’nin kuzeyine yardım ulaştırmak için yapılan 91 girişimden 82’sini reddettiği, ayrıca bir süredir İsrail askerinin kuşatması ve sürekli bombardımanı altındaki bölgeye insani yardım malzemesi götürmek için yapılan 9 girişimi de engellediği bildirildi.

UNRWA tarafından sosyal medya tarafından yapılan açıklamada, “İsrail, Gazze’nin kuzeyine yardım tırlarının girmesini engelleyerek bölgede kaldığı tahmin edilen 65 bin ila 75 bin kişinin hayatını tehlikeye atıyor” denildi.