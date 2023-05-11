İsrail Gazze'de apartmanı vurdu: Ölü sayısı 25'e yükseldi savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde bir apartmana saldırısı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Böylelikle ölü sayısı 25 oldu.

İHA

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nde bulunan Han Yunus kentinde bir apartmanı vurdu.

3 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı

Saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybederken, birinin durumu ağır 7 kişi yaralandı.

Saldırı gerçekleştirilen apartman tamamen yıkılırken çevresindeki binalarda da hasar meydana geldi.

İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında İslami Cihad Hareketi Kudüs Tugayları Askeri Konsey Üyesi Ali Hassan Ghali’nin Gazze’ye yönelik saldırılarda İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi. Ghali’nin saldırılar sırasında güvenli bir alanda saklandığı aktarıldı.

Can kaybı 25 oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde salı günü başlattığı saldırılarda ekseriyeti kadın ve çocuk olmak üzere 10’u sivil toplam 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 76 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti.