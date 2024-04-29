Piyasalar yeni haftaya düşüşle başladı Bu hafta yurt dışında Fed'in faiz kararı ve yurt içinde de nisan ayı enflasyonu açıklanacak. Petrol, altın, dolar/TL'deki değişimlerin mercek altına alındığı haftaya başlanırken sınırlı düşüşler görüldü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise rekor seviyeye ulaştı.

AA

Cuma günü yüzde 0,4 artışla 106,1 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi bugün önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 105,7'den işlem görüyor.

Dolar/TL, cuma günü satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,4766'dan tamamlamamıştı.

Yurt içinde bugün ise serbest piyasada dolar 32,4583 lirada, euro 34,8954 lirada, sterlin 40,5471 lirada.

Ons altın 2 bin 331 dolardan işlem görüyor.

Gram altın 2 bin 433 lira

İstanbul, Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 433 lirada, çeyrek altın 4 bin 126 lirada, Cumhuriyet altını 16 bin 811 lirada, tam altın 16 bin 502 lirada ve yarım altın ise 8 bin 251 lirada.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinden rekor kapanış

Yurt içinde cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 artışla 9.915,62 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.956,11 puana taşıdı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Brent petrol'ün değeri azaldı

Söz konusu gelişmenin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 azalışla 87,4 dolara indi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 Türkiye, nisan ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Euro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, nisan ayı öncü TÜFE

17.30 ABD, nisan ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

Gündemde öne çıkanlar

Analistler, bugün Almanya'da yarın ise Euro Bölgesi'nde açıklanacak öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, söz konu verilerden alınacak sinyallerin aynı zamanda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)