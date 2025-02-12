İsrail, Gazze'de ateşkesin başlangıcından bu yana 92 kişiyi öldürdü

İHA

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yaptığı ateşkesi ihlal ediyor.

ATEŞKESE RAĞMEN 92 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkesin başladığı 19 Ocak'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 822 kişinin de yaraladığı belirtildi.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.