İsrail, Gazze'de bir aracı bombaladı: 4 Filistinli hayatını kaybetti

- İsrail, Gazze'deki el-Abbas bölgesinde bir aracı bombaladı ve 4 Filistinli hayatını kaybetti.
- Saldırı, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen gerçekleşti.
- ABD ve Mısır'ın öncülüğünde ateşkes anlaşması imzalanmıştı.
Gazze Şeridi'nde 10 Ekim tarihinde ateşkes yürürlüğe girdi.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen kente saldırılarını sürdürüyor
ARAÇ BOMBALADI
İsrail, son olarak Gazze kentinin batısındaki el-Abbas bölgesinde bir aracı bombaladı.
4 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırı sonucu araçta bulunan 4 Filistinli hayatını kaybetti.
Öte yandan bölgede kaydedilen görüntülerde aracın hurdaya döndüğü görüldü.
GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.