İsrail, Gazze'de BM'nin koyduğu hiçbir kuralı tanımıyor

Birleşmiş Milletler diplomatı Muhammed Safa, sosyal medya hesabından İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'de on binlerce insanın açlık krizi ve göçe zorlandıkları yerlerde de bombalar altında ölüm riskiyle karşı karşıya olmasına sert tepki gösterdi.

2 MİLYON SİVİL ÖLÜM KORKUSUYLA GÖÇE ZORLANDI

Muhammed Safa, İsrail'in özellikle göçe zorladığı 2 milyon Filistinliyi gittikleri bölgelerde de saldırılara maruz bırakarak BM'nin 4 No’lu Cenevre Sözleşmesi, 49. Madde'yi açıkça ihlal ettiğine dikkat çekti.

Peki İsrail, sadece bu ihlalden mi kusurlu; tabii ki hayır. Neredeyse tüm uluslararası hukuku çiğneyen "terör devleti"nin çiğnediği, tüm BM ülkelerinin kabul ettiği kanunlardan yalnızca bazıları:

İSRAİL SALDIRILARINDA SAĞLIK ALTYAPISI ÇÖKTÜ

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana uluslararası hukukta yasaklanan savaş suçlarını sistematik biçimde işliyor. Saldırılar özellikle Gazze’de sağlık altyapısını hedef aldı. Ambulanslar, klinikler, doktorlar ve hemşireler vurulurken, Gazze’nin kuzeyinde artık hiçbir hastane çalışamaz durumda. Güneydeki sınırlı sayıdaki hastane ise sürekli kuşatma altında.

İhlal edilen sözleşme: 4 No’lu Cenevre Sözleşmesi, 18. Madde

SİVİL ALANLAR VE ALTYAPI HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, sadece askeri hedefleri değil şehirleri, köyleri, apartmanları ve kamu binalarını da bombaladı. Uydu görüntülerine göre Gazze’de sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ı yok oldu. Saldırılarda kullanılan patlayıcı miktarı, Hiroşima’ya atılan atom bombasının katlarca fazlasına ulaşıyor.

İhlal edilen sözleşme: Lahey Sözleşmesi, 25. Madde

YARDIM KONVOYLARINA ENGELLEME

İsrail, abluka ve yardım engelleriyle Gazze’ye saldırılarını sürdürüyor. Açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla mücadele eden Gazzeliler, çoğu zaman yardıma ulaşmak isterken hedef alınıyor. Yardımlar ya sınır kapılarında durduruluyor ya da konvoylar saldırıya uğruyor.

İhlal edilen sözleşme: 4 No’lu Cenevre Sözleşmesi, 23. Madde

DİNİ YAPILAR HEDEF ALINDI

Savaş hukukuna göre dini yapılar korunuyor ancak İsrail, Gazze’de bu kuralı ihlal etti. Bugüne kadar 1000’den fazla cami yıkıldı, ayrıca 3 kilise de saldırılar sonucu tamamen tahrip edildi.

İhlal edilen sözleşme: Lahey Sözleşmesi, 4. Madde

2 MİLYONDAN FAZLA SİVİL YERİNDEN EDİLDİ

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de yaşayan 2 milyondan fazla sivil, evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ancak göç ettikleri bölgelerde de saldırılar devam ediyor; çadır kentler, okullar ve hastaneler hedef alınmaya devam ediyor.

İhlal edilen sözleşme: 4 No’lu Cenevre Sözleşmesi, 49. Madde

MÜLTECİ KAMPLARI HEDEF ALINIYOR

Yerinden edilen Filistinlilerin barındığı mülteci kampları da defalarca hedef alındı. Han Yunus, Nuseyrat ve Cibaliye gibi kamplar, çok sayıda can kaybının yaşandığı saldırıların merkezinde bulunuyor.

İhlal edilen sözleşme: Cenevre Sözleşmesi Ek Protokol I