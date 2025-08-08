İsrail Gazze'de meyve bahçelerini hedef aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu kez de ağaçlara saldırdı.

Filistinli Nasır en-Nevaca, El Halil kentinin güneyindeki Eşkera bölgesinde 150 üzüm ağacına İsraillilerin saldırdığını aktardı.

BAHÇELERDEKİ ÇİT VE BU BORULARINA ZARAR VERDİLER

Ağaçların kardeşi Nebil en-Nevaca'ya ait ve 5 yaşından büyük olduğunu söyleyen Nevaca, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bahçenin çitlerini ve su borularını da kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.

Filistin yönetimine bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in bölgedeki iki yerleşim birimi için yol açma planıyla Kalkilya'daki arazilere el koyduğunu vurguladı.

TEMMUZDA 466 SALDIRI

Konsey, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve topraklarına karşı temmuz ayında 466 saldırıda bulunduğunu, saldırılar sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktardı.

ÖLÜ VE YARALILAR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 1.013 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.