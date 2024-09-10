İsrail Gazze'de mülteci çadırlarını vurdu: En az 40 ölü İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı..

AA & Ensonhaber

İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'de Filistinlilere yönelik yürüttüğü katliamlara bir yenisini daha ekledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı düzenledi.

9 METRE DERİNLİĞİNDE ÇUKUR OLUŞTU

Saldırının şiddetiyle bölgede 9 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve en az 20 çadırın yandığı, çok sayıda kişinin kumların altına gömüldüğü kaydedildi.

EN AZ 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise saldırıda ilk belirlemelere göre en az 40 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı.

ÖLÜ VE YARALILAR ÇUKURDA KALDI

Sivil savunma ekiplerinin, bölgede elektrik olmaması, cesetlerin oluşan çukura gömülmesi ve etrafa saçılması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği aktarıldı. Bu nedenle sayının artabileceği belirtildi.

İSRAİL "HAMAS'I VURDUK" DİYOR

İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, Mevasi bölgesinde Hamas komuta merkezini hedef aldığını iddia etti.