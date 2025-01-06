İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 40 Filistinli yaralandı

AA

İsrail Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor..

Katiller ordusu, 458 gündür süren saldırılarda masum sivilleri hedef alıyor..

Son olarak Gazze'deki El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda sığınma merkezi olarak kullanılan bir okulu bombaladı.

40 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen bombardımanda, ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı.

Okulda bulunan siviller, saldırı nedeniyle büyük korku ve panik yaşadı.

2,3 MİLYON İNSANIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okul binalarına yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,3 milyon insanın büyük çoğunluğu, saldırılar nedeniyle en az bir kez yerinden edildi ve birçoğu okul binalarına sığındı.

ACI BİLANÇO ARTIYOR

Öte yandan saldırılarda son 24 saatte 48 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı da 45 bin 854'e yükseldi.