İsrail, Gazze'deki ateşkesi 115 günde 1520 kez ihlal ederek 556 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de git gelli ateşkes...

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkesin başlamasından bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği ihlallere ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 115 gün içinde "ağır ve sistematik ihlallerle uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği ve ateşkes hükümlerini kasıtlı biçimde baltaladığı" ifade edildi.

1520 KEZ ATEŞKES İHLAL EDİLDİ

İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana ateşkesi; 522 kez ateş açarak, 73 kez sivil yerleşim bölgelerine askeri araçlarla girerek, 704 bombardıman düzenleyerek ve 221 ev ile binayı havaya uçurarak toplamda 1520 kez ihlal ettiği kaydedildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 556 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'nde 228'i kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere 556 Filistinlinin öldürüldüğü ve bu kişilerin neredeyse tamamının sivillerden oluştuğu vurgulandı.

Söz konusu saldırılarda 1500 Filistinlinin yaralandığı, bunların 900'ünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu aktarıldı.

Yaralılardan 1488'inin sivil olduğu, tüm yaralanmaların İsrail ordusunun geri çekildiği Sarı Hat'tan uzakta, sivil yerleşim alanlarında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun ateşkes süresince Gazze'de 50 Filistinliyi de alıkoyduğu aktarıldı.

GÜNLÜK GİRMESİN GEREKEN 600 TIRDAN SADECE 257'SİNE İZİN VERİLDİ

İsrail'in ateşkes uyarınca Gazze'ye girişine izin vermesi gereken 69 bin yardım ve ticari tır ile yakıt tankerinden yalnızca 29 bin 603'ünün girişine izin verdiği, bunun da toplam yardımın ancak yüzde 43'ünün Gazze’ye ulaşabildiği anlamına geldiği ifade edildi.

Ateşkes süresince Gazze'ye 17 bin 153 yardım tırı, 11 bin 642 ticari malzeme taşıyan tır ve 808 yakıt tankerinin ulaştığı belirtildi. Günlük Gazze'ye giren ortalama tır sayısının 257 olduğu, ateşkes anlaşmasına göre ise Gazze'ye her gün 600 yardım tırı ile 50 yakıt tankerinin girmesi gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İsrail, anlaşılan sayıda tırın girişine izin vermedi. Geri çekilme hatlarına uymadı. Altyapı bakımı için gerekli malzemelerin girişini engelledi. Enkaz kaldırma ve cenaze çıkarma amacıyla sivil savunma ekipleri için gerekli ağır ekipmanların girişine de izin vermedi." ifadesi kullanıldı.

REFAH SINIR KAPISI ANLAŞMAYA RAĞMEN AÇILMADI

İsrail'in tıbbi ekipman, sağlık malzemeleri ve ilaç girişini kısıtladığı, ateşkes anlaşmasına rağmen Refah Sınır Kapısı'nı açmadığı vurgulandı.

Gazze'ye çadır, konteyner ev ve barınma malzemelerinin girişinin engellendiği, elektrik santralinin çalışmasının önüne geçildiği ve İsrail askerlerinin Sarı Hat sınırlarına riayet etmediği kaydedildi.

"KAYBEDİLEN CANLARDAN İŞGALCİ İSRAİL SORUMLUDUR"

Açıklamada, "(İsrail'in) Bu tehlikeli ihlaller; boyun eğdirme, açlık ve gasp üzerine kurulu bir denklemi dayatma girişimidir. Tam ve sürdürülebilir bir ateşkesin geçerli olması gereken bir dönemde insani durumun gittikçe kötüleşmesinden, kaybedilen canlardan ve tahrip edilen mallardan tamamen işgalci İsrail sorumludur." ifadesi kullanıldı.

Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere ateşkese arabuluculuk eden ve garantör olan ülkeler, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, "sivillerin korunması, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Gazze'ye insani yardım, yakıt, ilaç ve ekipman girişinin sağlanması için Tel Aviv yönetimine baskı yapılması" istendi.