İsrail, Gazze'deki Emel Hastanesi'ni devre dışı bıraktı Hastane girişine İsrail unsurlarınca toprak döküldü. Sağlık çalışanları ve yaralılar, hastaneyi terk etmeye zorlandı.

AA

İsrail ordusunun kuşattığı Emel Hastanesi, hizmet veremez hale geldi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin sağlık çalışanlarını hastaneden ayrılmaya zorladığını söyledi.

Yazılı açıklamada, Han Yunus kentinde yer alan Emel Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının yanı sıra 6 hasta ile bir refakatçinin tahliye edildiği belirtildi.

Hastane girişine toprak döktüler

Açıklamada ayrıca yaralıların da tesisten ayrılmaya zorlandığı ifade edildi. İsrail güçlerinin Emel Hastanesi'nin girişini de toprak bariyerlerle kapattığı kaydedildi.

Servis dışı kaldı

Girişinin toprak bariyerlerle kapatılması ve İsrail güçlerinin sağlık çalışanlarını ayrılmaya zorlaması nedeniyle Emel Hastanesi'nin servis dışı kaldığı aktarıldı.

24 Mart'ta kuşattılar

Gazze'de sık sık hastaneleri ve sağlık kuruluşlarını hedef alan İsrail ordusu, 24 Mart'ta Emel Hastanesi'ni kuşatmıştı.

Hastaneye saldıran İsrail güçleri biri gönüllü sağlık çalışanı ve biri de yerinden edilen Filistinli olmak üzere 2 kişiyi öldürmüştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)