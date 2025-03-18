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Haber Merkezi

Barış diyerek geldi, dünyayı kana buladı...

ABD'de ikinci dönemine başlayan Donald Trump'ın seçimler öncesi en büyük vaadi, dünyadaki çatışmaların durdurulacağıydı.

Ancak ne Trump sözünü tuttu ne de çatışmalar ve can kayıpları sona erdi.

ATEŞKES İHLAL EDİLDİ

Katil İsrail devleti, ateşkesi ihlal ederek bir kez daha Gazze'de soykırım yaptı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kapsamlı hava saldırıları başlattı.

Saldırılarda Hamas komutanları ve Hamas'a ait yapıların hedef alındığı belirtildi.

EN AZ 322 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hamas yetkilisi İsrail'in ateşkesi tek taraflı sona erdirdiğini açıklarken saldırılarda en az 322 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı." ifadesini kullandı.

İSRAİL, ABD'DEN İZİN ALDI

Öte yandan Beyaz Saray, İsrail'in saldırı öncesinde Washington'a danıştığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

ABD'DEN "KIYAMET KOPACAK" AÇIKLAMASI

Sözcü, "Sadece İsrail'i değil Amerika Birleşik Devletleri'ni de terörize etmek isteyen herkes bunun bedelini ödeyecektir. Kıyamet kopacak." ifadelerini kullandı.

ATEŞKESTEN SONRA İLK KAPSAMLI SALDIRI

İsrail'in saldırısı 19 Ocak'ta başlayan ateşkesten sonra gerçekleştirilen en büyük hava saldırısı olarak kayda geçti.

İsrail ile Hamas arasında yaklaşık 2 aydır süren esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilememişti.

İsrail Başbakanlığı, Başbakan ve Savunma Bakanı'nın orduya Hamas'a karşı güçlü eylem talimatı verdiğini açıkladı.

İsrail savaş uçakları, ed-Derec Mahallesi'nde Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve Tel el-Heva Mahallesi'nde 3 evi bombaladı. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kamplarını da hedef aldı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Abasan el-Kebira bölgesinde de İsrail saldırısı sonucu yaralananların olduğu bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedildi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne savaş açtığı belirtilerek "Gazze'ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Netanyahu ve radikal hükümeti ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atarak akıbetlerini belirsizliğe sürüklüyor. Arabuluculardan, ateşkese darbe yapan Netanyahu'yu ve Siyonist işgalciyi sorumlu tutmalarını istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BMGK'YA ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukayı kırmaları talebinde bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de acil toplanması çağrısında bulunuldu.

Hamas açıklamasında, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.

Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesini hedef alan saldırıların etkilerini yakından takip ettiklerine işaret edildi.