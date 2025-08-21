İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı: Kan donduran görüntüler

Gazze Şeridi, yıllardır devam eden saldırıların ve bombardımanların gölgesinde büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Masum sivillerin hayatını kaybettiği, binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığı ve temel ihtiyaçlara erişimin neredeyse imkansız hale geldiği bu bölgede, her geçen gün yeni acılar ekleniyor.

İSRAİL KARA HAREKATI BAŞLATTI

Çocukların gözyaşları, yıkılan yaşamlar ve umutsuzluk, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam etse de kalıcı bir çözüm için somut adımlar atılamıyor.

Gazze'nin Zeitun ve Sabra mahallelerinde İsrail'in başlattığı kara harekatı kapsamında kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

Yerde yatan cansız bedenlerin, yıkıma uğramış yerlerde yükselen alevlerin ve yoğun dumanların yer aldığı görüntüler, bölgedeki katliamı gözler önüne serdi.

BM'DEN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

İsrail ordusu Gazze kentine yönelik kara harekatının ilk aşamalarına başladığını duyurdu.

Kentin Zeitun ve Sabra mahallelerinden yüzlerce Filistinli kaçmak zorunda kalırken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 'kaçınılmaz ölüm ve yıkımı' önlemek için acil ateşkes çağrısı yaptı.

Gazze kentinden yetkililer, İsrail ordusunun planlanan kara harekatının ilk aşamalarını başlattığını, bunun üzerine yüzlerce Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

ATEŞKES ÖNERİLERİNİ GÖRMEZDEN GELİYOR

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'ın onayladığı harekat, güvenlik kabinesine bu hafta sunulacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise zaman çizelgesini kısalttığını duyurdu.

Netanyahu, bölgesel arabulucuların yeni ateşkes önerisini ise görmezden gelmekle suçlanıyor.

'YERALTI TÜNELLERİNDE SİLAH BULUNDU'

Kentin 2 bölgesinde saldırı başlatan İsrail ordusu, bölgede yeraltı tünellerinde silahlar bulduğunu açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, sivil kayıpları önlemek için halkın tahliye edilmesi yönünde uyarılar yapılacağı bildirildi.

Filistin tarafı ise sahadaki tabloyu 'çok tehlikeli ve dayanılmaz' olarak tanımlıyor.

'MASUM SİVİLLERE KARŞI VAHŞİ BİR SAVAŞ'

Hamas, Netanyahu'yu 'masum sivillere karşı vahşi bir savaş yürütmekle' suçladı ve ateşkes için sunulan yeni 60 günlük öneriyi kabul ettiklerini duyurdu.

İsrail ise tüm rehinelerin serbest bırakılmadığı kısmi anlaşmaları reddediyor.

Bu görüntüler, Gazze'de yaşanan insanlık krizinin yalnızca bir kesitini yansıtırken, uluslararası toplumdan daha etkili bir müdahale beklentisi artıyor.