İsrail, Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştırdı: Filistinlileri göçe zorluyor

Gazze şehrinin kuzeyinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, kadın ve çocuk demeden masum sivilleri hedef alıyor.

Bölgedeki Filistinlileri zorunlu göçe zorlayan İsrail'in son gerçekleştirdiği saldırılar sonrası yerel kaynaklarda dikkat çeken bilgilere yer verildi.

FİLİSTİNLİLER YAŞADIKLARI BÖLGELERDEN AYRILIYOR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nazla bölgesinden çok sayıda Filistinli sivil evlerini terk ederek batıya göç etmek zorunda kaldı.

Eşyalarıyla birlikte yaşadıkları bölgeden ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin yürüyerek göçe zorlandığı aktarıldı.

"İSRAİL HAVA SALDIRISI YAPARKEN, DİĞER TARAFTAN TAHLİYE EMRİ VEREN KAĞIT BROŞÜRLER DAĞITTI"

İsrail'in gece saatlerinde yoğunlaşan saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyi yoğun hava ve topçu saldırılarına hedef olurken, Filistinli ailelerin saldırı altında göç etmeye çalıştığı ifade edildi.

Cibaliya'dan ailesiyle ayrılmak zorunda kalan Mutaz Ebu Varda, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu bulunduğumuz bölgeye hava saldırısı yaparken diğer taraftan tahliye emri veren kağıt broşürler attı. Cibaliya en-Nazla'yı savaş bölgesi ilan etti." dedi.

FİLİSTİNLİ SİVİLLER "BARINAKSIZ, AÇ VE SUSUZ" KALMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Ebu Varda, güneyde güvenli bir yer olmadığı için batıya kaçtıklarını belirterek, geldikleri yerde yeterli yiyecek ve içecek olmadığını ve 16 litre suyu 2 doların üzerinde bir fiyata kilometrelerce uzaklıktan almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yerinden edilen Filistinli sivillerin "barınaksız, aç ve susuz kalma" tehlikesi altında olduğuna dikkati çeken Ebu Varda, uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Havale adlı kadın ise İsrail saldırıları sebebiyle "çocukların korkudan titrediğini" ve bazılarının "nefes almakta güçlük çektiğini" vurguladı.

TOPLAM CAN KAYBI 62 BİN 895'E YÜKSELDİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 895 Filistinli hayatını kaybetti, 158 bin 927 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 50 kişi yaşamını yitirdi, 46 bin 886 kişi yaralandı.

YARDIM DAĞITIM BÖLGELERİNDE FİLİSTİNLİLER HEDEF ALINIYOR

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 158'e çıktı, yaralıların sayısı da 15 bin 843 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.