İsrail, Gazze'yi zorla boşaltmak için departman kuracak

AA & Ensonhaber

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Meclis’te düzenlenen “İsrail Toprağı Lobisi” toplantısında yaptığı konuşmada, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik özel bir departman kurma hazırlığında olduklarını açıkladı.

Smotrich’in ifadelerine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz liderliğinde yürütülen bu hazırlık sürecinde, bütçe engelinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

GÜNDE 5 BİN FİLİSTİNLİYİ GAZZE'DEN SÜRME PLANI

Ayrıca, ABD yönetiminden bazı yetkililerin kendisine, "İsrail'i sevmeyen 2 milyon kişinin sınırlarınızda bu kadar yakın kalmasına izin verilemez" dediğini öne süren Smotrich, zorla yerinden edilme sürecinin lojistik açıdan karmaşık olduğunu ve günlük 5 bin kişinin sınır dışı edilmesi halinde sürecin bir yıl sürebileceğini iddia etti.

Tel Aviv yönetiminin, Gazze’den zorla göç ettirilecek Filistinlileri hangi ülkelerin kabul edeceği konusunda ABD ile koordineli çalıştığını belirten Smotrich, bu sürecin planlama aşamasında olduğunu dile getirdi.