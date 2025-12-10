İsrail, hapishanelerdeki Filistinli esirleri soğukla cezalandırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes yürürlüğe girmiş olsa bile İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü sona ermiş değil.

Kış mevsiminin gelişiyle İsrail, Filistin halkına karşı işlediği suçlara bir yenisini daha ekledi.

İsrail'in, Filistinli esirlerin ısınma ve giyinme gibi ihtiyaçlarını karşılamayarak onları kış soğuğuna maruz bıraktığı raporlandı.

"GECEYİ TİTREYEREK GEÇİRİYORLAR"

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinin son yıllardaki en soğuk günlerini yaşadığı ve koğuşların birer buzhaneye döndüğü kaydedildi.

Koğuşların içinde hissedilen soğuk havanın dışarıdan çok daha şiddetli olduğu aktarılan açıklamada, "Esirlerin bir kısmı, sıcak bir yatak sağlanmadığı için yerde yatıyor; bir kısmı kumaş parçasına sarılmış, diğer bir kısmı ise ilaç ve battaniye olmadığı için geceyi titreyerek geçiren hastalardan oluşuyor." ifadeleri kullanıldı.

ESİRLERİN YAŞAMLARINA YÖNELİK 'KASITLI BİR SALDIRI'

Yakında İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler arasında toplu bir sağlık sorunu yaşanma ihtimali nedeniyle uyarıda bulunan Heyet, bu durumun yalnızca "zor şartlar" ifadesiyle geçiştirilemeyeceğini ve bunun esirlerin yaşamlarına yönelik "kasıtlı bir saldırı" olduğunu vurguladı.

Geçen her saniyenin esirlerin hayatını tehlikeye attığına işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

İSRAİL'İN 'YAVAŞ ÖLÜM' POLİTİKASI

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlerden 22 yaşındaki Abdurrahman es-Sebatin'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Filistinli esirlere yönelik "yavaş ölüm" politikası uyguladığını kaydeden Hamas, bunun işlenen suçları ispatlayan yeni bir delil olduğunun altını çizdi.

Hamas açıklamasında İsrail hapishanelerindeki insani durumun vehametine dikkati çekerken, hapishanelerde Filistinli esirlere yönelik "sistematik infazlar gerçekleştirildiğini" belirtti.

100'DEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAPİSHANELERDE ÖLDÜ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı soykırım siteliğindeki savaşın başından bu yana hapishanelerde yaşamını yitiren Filistinli esirlerin sayısının 100'ü geçtiği kaydedildi.

Filistin resmi verilerine göre, askeri kamplarda tutulan esirlere ek olarak, 50'den fazla kadın ve yaklaşık 350 çocuk da dahil olmak üzere 9 bin 300'den fazla Filistinli mahkum, İsrail hapishanelerinde tutuluyor.