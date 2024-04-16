İsrail-İran arasındaki gerilim Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını olumsuz etkiledi Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle gün içinde yüzde 7,5 yükseldi.

AA

Avrupa'da gaz fiyatları jeopolitik gerilimin etkisiyle yükselişe geçti..

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, mayıs vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı dün 31,14 avrodan kapandı.

Orta Doğu'daki gerilim fiyatları artırdı

İsrail-İran arasındaki gerilime bağlı olarak arz tedarikinde aksama yaşanabileceğine yönelik endişeler nedeniyle megavatsaat başına gaz fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 7,5 artarak 33,5 avroya yükseldi.

Rusya'nın tamamen gazı kesmesiyle başlayan durum daha kırılgan hale geldi

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Rusya'dan Avrupa'ya boru hattıyla gaz akışının neredeyse tamamen kesilmesi sonrasında kıta, küresel piyasalardaki gelişmeler karşısında daha kırılgan hale geldi.

Endişe sonucu fiyatlar artıyor

Kış sezonu bitmiş olmasına rağmen, küresel piyasalardaki gelişmeler arza ilişkin endişeleri körüklüyor ve bu da fiyatlara artış olarak yansıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)