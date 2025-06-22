İsrail-İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10'uncu gününde...

ABD'nin dahil olduğu saldırılarda, İsrail İran'da yeni noktaları hedef aldı.

Son dakika gelişmesinde İsrail, İran'da Yezd ve Buşehr'i vurdu.

DUMANLAR YÜKSELDİ

İsrail medyasından elde edilen bilgilerde İsrail, geçtiğimiz saatlerde, Devrim Muhafızları'na ait bir kışla ve füze üssünü hedef almıştı.

İran'ın Ahvaz kentini yine vuran İsrail'in son olarak Yezd ve Buşehr kentlerini hedef alması sonrası İran'ın Buşehr Havalimanı çevresinden dumanların yükseldiği kaydedildi.

ABD SAVAŞA FİİLEN DAHİL OLDU

Savaşa fiilen dahil olan ABD, İran'ı vurmuş ve saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtmişti.

Saldırıda B-2 ağır bombardıman uçaklarının kullanıldığı bildirilmişti.