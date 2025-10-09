İsrail kabinesi ateşkesi onaylamak için bugün toplanacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

Hamas da, Gazze'de ateşkese varıldığını doğruladı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin de, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacağı bildirildi.

GAZZE ANLAŞMASI ONAYLANACAK

İsrail basınındaki haberlerde, Güvenlik Kabinesi'nin yerel saatle 17.00'de toplanacağı belirtildi.

Toplantıda, Mısır'daki müzakereler sonucu, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının onaylanacağı ifade edildi.

İSRAİL, İŞGAL ETTİĞİ BAZI NOKTALARDAN ÇEKİLECEK

İsrail ordusu da ateşkese varılmasıyla Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı noktalardan askerlerini kısmen çekmeye hazırlandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması kapsamında Gazze'deki birliklerin "yakın gelecekte ayarlanmış konuşlanma hatlarına" çekilmeye hazırlandığı kaydedildi.