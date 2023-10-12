İsrail karşıtı mesaj paylaşan New York Üniversitesi öğrencisi Ryna Workman, iş teklifini kaybetti İsrail'e tepki gösterip, Filistin'e destek veren hukuk öğrencisi, iş teklifinden oldu. Hukuk Fakültesi, "Bizim adımıza konuşamaz" açıklamasında bulundu.

ensonhaber.com

New York Üniversitesi (NYU) hukuk öğrencisi, 7 Ekim saldırılarından İsrail'i sorumlu tutan açıklaması nedeniyle mezuniyet sonrası iş teklifini kaybetti.

NYU Öğrenci Barosu Başkanı Ryna Workman, İsrail'i kınayan bir açıklama yayınladı.

Workman, "baskıya karşı kurtuluş ve kendi kaderini tayin etme direnişinde Filistinlilerle sarsılmaz ve mutlak dayanışma" içinde olduğunu söyledi.

"Tüm sorumluluğu İsrail'e aittir"

"Bu muazzam can kaybının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir." diyen Workman, şu ifadeleri kullandı:

Bu devlet onaylı şiddet rejimi, direnişi gerekli kılan koşulları yarattı. Filistin direnişini kınamayacağım. Bunun yerine ayrılıkçı şiddetini ve yerleşimci sömürgeciliğinin şiddetini kınıyorum.



Toplu cezalandırma şiddetini, fosfor bombalarını ve ABD'nin askeri-endüstriyel bloğunu kınıyorum.

"Filistin özgür olacak"

Ezilen insanlara "hayvan" muamelesi yapıldığını belirten Workman, açıklamasını "Sessizliğin şiddetini kınıyorum. Filistin özgür olacak." şeklinde tamamladı.

İş teklifini kaybetti

Bu ifadeler, söz konusu öğrencinin iş teklifini kaybetmesiyle sonuçlandı.

Winston & Strawn hukuk firması, kullanılan ifadelerin kendi değerleriyle "derinden çeliştiğini" ve öğrencinin ismini vermeden iş teklifini iptal ettiğini duyurdu.

Fakülte: Adımıza konuşamaz

Aynı gün Hukuk Fakültesi Dekanı Troy McKenzie, öğrencinin sözlerine tepki gösterdi:

Bu mesaj NYU'dan gelmedi. Hukuk Fakültesi ve fakülte liderliği adına konuşamaz.

LinkedIn hesabı silindiği görülen Workman'ın, Winston & Strawn'da yaz döneminde çalışma deneyimine sahip olduğuna ilişkin bilgiler paylaştığı belirtildi.

"Mesajı yayınlanmadan önce görmedik"

Öte yandan NYU Öğrenci Barosu, Workman dışındaki üyelerinin "bu mesajı yayınlanmadan onaylamadığını ve görmediğini" kaydetti.

Mayıs 2021'de Workman, Hukuk Fakültesi'ne gidecek olmaktan heyecan duyduğunu ve siyahi kadın avukatların sayısının artmasına yardımcı olmak istediğini söylemişti.