İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkesi 392 kez ihlal etti

Haber Merkezi

İsrail ordusu, Lübnan ile varılan ateşkesi 40. gününde 9 kez ihlal etti.

İsrail'in 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 392'ye yükselirken bu saldırılarda 33 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu, ateşkesin 40'ıncı gününde ihlallerini Lübnan'ın güneyinde Sur ile Nebatiye'de gerçekleştirdi.

Sur kentinin Ed-Dıhayra beldesi çevresinde İsrail ordusuna ait buldozerlerin kazı yaptığı görüldü.

Dıhayra ve Tayr Haraf beldelerini hedef alan İsrail ordusu, Aytarun beldesi çevresinde, Şihhin, El-Cebin ve Tayr Harfa beldeleri arasındaki bölgede ve Nakura beldesinin Hamul bölgesinde evleri havaya uçurarak ve buldozerlerle yıktı.

Nebatiye kentine bağlı Et-Taybe beldesinde de İsrail ordusu çok sayıda evi ateşe verdi ve havaya uçurdu.

İsrail ordusu Taybe beldesinde orta ve ağır kalibreli silahlarla ateş açtı ve beldede patlama sesleri duyuldu.

EN AZ 4 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin kişi öldü, 16 binden fazla kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak" ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Ateşkese yönelik ihlallerini sürdüren İsrail, bugüne kadar Lübnan'ın güneyinde 2 beldeden çekildi.