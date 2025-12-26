İsrail, Lübnan'a saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti

- İsrail, Lübnan'ın doğusu ve güneyine düzenlediği İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti.
- Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali'de ve güneydeki Nebatiye vilayetinde araçlar hedef alındı.
- İsrail ordusu, saldırıların sorumluluğunu üstlendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İsrail, Orta Doğu'da huzursuzluk yaratmaya devam ediyor.
Lübnan basını, Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali'de bir aracın, dün sabah saatlerinde İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığını bildirdi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuruldu.
İsrail, İHA'sı öğle saatlerinde ise güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Safad Battih-Mecdel Silim beldeleri arasında seyir halindeki bir araca saldırı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İsrail ordusu, saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı.