Abone ol: Google News

İsrail, Lübnan'a saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki beldelere insansız hava aracıyla düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 26.12.2025 08:52
İsrail, Lübnan'a saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti
  • İsrail, Lübnan'ın doğusu ve güneyine düzenlediği İHA saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti.
  • Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali'de ve güneydeki Nebatiye vilayetinde araçlar hedef alındı.
  • İsrail ordusu, saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

İsrail, Orta Doğu'da huzursuzluk yaratmaya devam ediyor.

Lübnan basını, Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali'de bir aracın, dün sabah saatlerinde İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığını bildirdi. 

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyuruldu.

İsrail, İHA'sı öğle saatlerinde ise güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Safad Battih-Mecdel Silim beldeleri arasında seyir halindeki bir araca saldırı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusu, saldırıların sorumluluğunu üstlendiğini açıkladı.

Dünya Haberleri