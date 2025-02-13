İsrail, Lübnan'da bulduğu cephaneliği imha ettiğini açıkladı

AA

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgalini sürdürüyor..

Son yaşanan gelişmede ise İsrail ordusundan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Lübnan'ın güney bölgelerindeki birliklerin engebeli arazide mühimmatların bulunduğu tesisleri tespit ettiği kaydedildi.

TESİSLER İMHA EDİLDİĞİ İDDİASI

Tespit edilen tesislerde "füze, roketatar ve birçok mühimmattan oluşan cephane" ele geçirildiği ve bu tesislerin imha edildiği öne sürüldü.

LÜBANAN İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

BÜYÜK ÇAPTA YIKIM

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, çekildiği yerlerde konutlar ve tarım arazileri dahil büyük çapta yıkıma neden oluyor.