İsrail, Lübnan'da Hamas yetkilisine suikast düzenledi

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İsrail, Orta Doğu topraklarını kan gölüne çevirmeye devam ediyor.

Lübnan ve Gazze'de varılan ateşkes anlaşmaları, İsrail tarafından sistematik olarak ihlal ediliyor.

Anlaşmaya göre Lübnan'dan askeri kuvvetlerini çekmesi beklenen ancak bunu yapmayan İsrail, yeni bir suikast saldırısına imza attı.

HAMAS LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Güney Lübnan'ın Lübnan'ın Sidon bölgesinde İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında Hamas liderlerinden biri olan Muhammed Şahin öldürüldü.

"İRAN'IN YÖNLENDİRMESİ ALTINA GİRDİ"

İsrail ordusu suikastin sebebini açıkladı.

Açıklamada, Şahin’in, Lübnan’daki Hamas operasyonlarının başında olduğu, son dönemde İran’ın yönlendirmesi altına girdiği ve Lübnan topraklarından İsrail vatandaşlarına karşı "terörist planlar" hazırlığında olduğu iddia edildi.

Bir Hamas yetkilisi, Reuters’a Şahin’in öldürülmesini doğruladı.

ATEŞKES DETAYLARI

Kasım ayında Washington’un arabuluculuğunda sağlanan ateşkese göre, İsrail askerlerine Lübnan’ın güneyinden 60 gün içinde çekilme izni verilmişti.

Bu süre 18 Şubat’a kadar uzatıldı, ancak geçen hafta Reuters’a konuşan kaynaklar, İsrail ordusunun güney Lübnan’da beş kara noktasında asker bırakma talebinde bulunduğunu bildirdi.

Yaşanan saldırının ardından Lübnan, Hamas ve İsrail hattında yeni bir krizin yaşanacağı öngörülüyor.